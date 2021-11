Augsburg

vor 30 Min.

Augsburger OB Eva Weber zu Corona: "Ein Lockdown wäre ehrlicher gewesen"

Plus OB Eva Weber hält die staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise für nicht stimmig. Nun steht fest: In Augsburg wird es auch keine einzelnen Weihnachtsmarktstände geben.

Von Stefan Krog

Das Verständnis für einen Teil der aktuellen staatlichen Corona-Maßnahmen hält sich bei Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) in Grenzen. Nachdem Weber am Christkindlesmarkt festgehalten hatte, bis das Verbot durch die Staatsregierung kam, äußerte sie sich jetzt kritisch zur 2G-Plus-Regelung für Zoo und Botanischen Garten.

