Augsburger Polizei erwischt drei Betrunkene auf E-Scootern

Die Polizei hatte am Wochenende dreimal mit betrunkenen E-Rollerfahrern zu tun. Sie werden nun angezeigt.

Gleich dreimal musste die Polizei am Wochenende betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Ein 24-jähriger geriet am Samstag gegen 3 Uhr früh in der Gögginger Straße in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellen Alkoholgeruch in seinem Atem fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

In der Nacht auf Sonntag kontrollierte die Polizei einen ebenfalls 24-jährigen mit seinem E-Scooter in der Argonstraße. Auch dieser Mann hatte rund ein Promille Alkohol im Blut.

Kurz nach Mitternacht stürzte am Samstag ein 68-jähriger E-Roller-Fahrer auf der Gögginger Straße. Gegenüber der Polizei räumte er ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest war bei ihm aufgrund einer medizinischen Vorgeschichte nicht möglich, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Alle E-Scooter-Fahrer werden nun entsprechend ihrer Alkoholisierung angezeigt, so die Polizei. (att)