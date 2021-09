Augsburger Presseball: Ein glamouröses Dinner für den guten Zweck

Der Augsburger Presseball bekommt einen coronakonformen Ableger. Am 13. November soll es im Kongress am Park ein Presseball-Dinner geben – mit einigen Überraschungen.

Am Samstag, den 13. November 2021, sind endlich wieder Abendkleid und Smoking angesagt: Im Kongress am Park wird erstmalig das Presseball-Dinner stattfinden. Augsburgs Sternekoch Simon Lang und das Team von Feinkost Kahn werden die Gäste mit einem außergewöhnlichen 3-Gang-Menü überraschen. Als Höhepunkt eines abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramms erwartet die Dinnergesellschaft zudem ein Stargast-Auftritt in exklusiver privater Atmosphäre.

Presseball-Dinner: Lust am Miteinander mit gutem Zweck zu verknüpfen

Für Gastgeberin Alexandra Holland ist die Zeit gekommen, nach Monaten des Abstands und des Verzichts zumindest mit einem kleinen Ableger des Presseballs die Sinne anzusprechen: „Die Menschen haben eine große Sehnsucht, sich wieder zu treffen und einen Abend für das Herz, das Gefühl und die gute Sache zu verleben. Ein glamouröses Presseball-Dinner im Kongress am Park für rund 350 Personen bietet im zweiten Ausnahmejahr von Corona den richtigen Rahmen, die Lust am Miteinander mit dem guten Zweck zu verknüpfen. Mit einem Dinner zugunsten der Stiftung Kartei der Not wollen wir zumindest einem kleinen Teil unserer großen Presseball-Familie einen Abend voller Begegnungen ermöglichen: Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur, unsere Sponsoren sowie natürlich unsere Stammgäste. Darüber hinaus werden auch Karten im freien Verkauf erhältlich sein. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir deutlich weniger Menschen begrüßen können, als traditionell beim Presseball“, so Alexandra Holland.

242 Bilder Augsburger Presseball 2019: Gäste und Impressionen Foto: Fastl, Kaya, Kreisl, Merk, Wagner, Weizenegger, Wyszengrad

Nachdem die Pandemie-Entwicklung im Herbst noch unsicher ist, wird das Organisationsteam in den nächsten Wochen Schritt für Schritt alle Details planen. Der Kartenverkauf für das Presseball-Dinner soll Anfang Oktober starten. Die Veranstaltung wird selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher geltenden Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden.

Alexandra Holland ist optimistisch, dass am 13. November sogar noch ein wenig mehr möglich sein wird, als die Corona-Regeln derzeit zulassen: „Ganz besonders freue ich mich, wenn wir unser glanzvolles Dinner tanzend mit einem kühlen Drink in der Hand bei einer After-Show-Party im Großen Foyer des Kongress am Park ausklingen lassen können!“ (AZ)

Weitere Informationen zum Dinner gibt es im Internet unter www.presseball-augsburg.de.