Augsburg

13:00 Uhr

Augsburger Sängerin Lienne dreht neues Video im Schaezlerpalais

Plus Die 21-jährige Sängerin Lienne will im Augsburger Schaezlerpalais ihre glamouröse Seite zeigen. Auch andere Orte Augsburgs tauchen im Clip auf.

Von Liliana Ludwig

Viele Gebäude und Orte in Augsburg waren schon Schauplatz für Video- und Filmdrehs. Die Augsburger Sängerin Lienne hat nun das Schaezlerpalais für sich entdeckt. Die 21-Jährige drehte ihr neuestes Musikvideo zum Song "Fuck You Very Much" im Rokoko-Gebäude an der Maximilianstraße. "Es war der perfekte Ort, meine edle und glamouröse Seite auszudrücken", sagt die Sängerin. Für sie sei es eine Ehre gewesen, an einem so wunderschönen Ort drehen zu dürfen.

