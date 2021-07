Augsburg

vor 33 Min.

Augsburger Spitzenabiturientin Christina Finkel verrät ihr Erfolgsrezept

Plus Die 20-jährige Augsburgerin Christina Finkel will nicht viel Aufhebens um ihre Super-Noten machen. Wohin sie der berufliche Weg führen wird, lässt die junge Frau noch offen.

Von Claudia Knieß

Von Anfang an gut mitlernen und trotz Erfolgen auf dem Boden bleiben: So lautet das Rezept für ein glattes 1er-Abitur - zumindest wenn es nach Christina Finkel geht. Die Augsburgerin hat gerade bayernweit das beste Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife der FOS-Fachrichtung Internationale Wirtschaft erhalten. Wäre es Usus, Abi-Noten von unter 1,0 anzugeben, würde gar 0,9 auf dem Dokument stehen. Volle 15 Punkte in den Abschlussprüfungen in Mathematik und Internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und auch sonst praktisch alles im Spitzenbereich - und das trotz Pandemie! Wie hat die junge Frau das geschafft?

