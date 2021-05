Augsburg

12:30 Uhr

Augsburger Stadtrat billigt 5G-Einstieg von Erdgas Schwaben

Erdgas Schwaben wird sich an der Vermarktung von Antennenstandorten an Handynetzbetreiber beteiligen.

Plus Der Energieversorger vermarktet im Verbund mit anderen Antennenstandorte fürs Handynetz. Einzelne Augsburger Stadträte sehen die Beteiligung kritisch.

Der Energieversorger Erdgas Schwaben, an dem die Augsburger Stadtwerke beteiligt sind, wird sich gemeinsam mit anderen deutschen Versorgungsunternehmen an einer Firma namens "5G Tower" beteiligen. Ziel ist es, Antennenstandorte für den neuen 5G-Mobilfunkstandard an Netzbetreiber zu vermieten. Unter anderem gehe es darum, einen Wildwuchs an Masten zu vermeiden, indem man die Standorte mehreren Betreibern anbiete, so Erdgas Schwaben.

