Augsburger Verein Prokapsogo überprüft Hilfsprojekte in Kenia

Die Helfer schieben in Afrika vieles an: Vom Mango-Export über eine neue Wasserversorgung bis hin zur Schulküche. Warum auch 100 Milchkühe sehr willkommen sind.

Die Initiative Prokapsogo hilft seit zwölf Jahren Menschen in Kenia und zählt mittlerweile zu den größten privaten Entwicklungshilfeprojekten in Schwaben. Gründer und Motor ist Zoo-Gastronom Klaus Schwenk. Zusammen mit einer kleinen Delegation hat er nun vor Ort nachgeschaut, was aus den Projekten im District Baringo County, geworden ist, die vor Corona begonnen wurden. Sein Resümee: Es hat sich viel getan.

Noch verderben die meisten Früchte

In einer entstehenden Mango-Sammelstelle mit angeschlossenem Verarbeitungsbetrieb im Salawa Tal gedeihen die vielleicht besten Mangos Kenias. Ziel ist es, den vielen kleinen Bauern die Möglichkeit zu geben, ihre Früchte zu fairen Preisen abzugeben und somit ein sicheres Einkommen zu generieren. Bisher kommen lediglich 30 Prozent der geernteten Mangos in den Verkauf. Der Rest verdirbt, ohne verarbeitet zu werden. Prokapsogo versucht, beim Aufbau einer Verkaufsstruktur in Europa zu helfen, vor allem im Bereich getrockneter Früchte.

In der Stadt Tenges wird von Prokapsogo gemeinsam mit der Stadt Gersthofen ein Wasserversorgungsprojekt angeschoben. Dieses Projekt werde durch Fördergelder der bayerischen Staatskanzlei finanziert, so Schwenk. Es soll als Musterprojekt für die gesamte Region dienen. Die mit Solarstrom angetriebene Anlage wird nicht nur die Schule von Tenges mit sauberem Wasser versorgen, sondern am Ende die gesamte Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern. Dann müssen die Menschen ihr Wasser nicht mehr, wie bisher, aus einem Bach holen.

Eine Schulküche und Schlafräume für Mädchen

Fertig ist inzwischen ein Erweiterungsbau einer nach Schwenk benannten Schule in Kapsogo. Dort gibt es jetzt eine Schulküche mit Speisesaal und dringend benötigte Schlafräume für Mädchen. Als persönlichen Höhepunkt der Reise beschreibt Schwenk die Übergabe von insgesamt 100 Milchkühen an Landfrauengruppen in Baringo County. Landfrauen sorgen in ihren Dörfern dafür, dass jedes Kind und auch ältere Menschen stets etwas zu Essen haben. „Es war ein Riesen-Event, und die Freude unter den Frauen war unbeschreiblich“, so Schwenk, der betont, ohne viele Spender und Unterstützer sei eine solche Hilfe nicht möglich. Zwischenzeitlich hat sich ein dichtes Netz aus heimischen Firmen, Kommunen und Kammern entwickelt, das sich vor Ort um Bildung, Ausbildung, Wasserversorgung und Krankenhäuser kümmert.