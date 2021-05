Augsburger Volkshochschule: So soll der Neustart gelingen

Nach den Pfingstferien sollen Präsenz-Angebote beginnen. Online-Kurse spielen aber weiterhin eine große Rolle bei der Vhs. Welche Regeln für die Teilnehmer vor Ort gelten.

Die Schautafel im Erdgeschoss der Volkshochschul-Zentrale steht sinnbildlich für die vergangenen Monate: Wo die Besucher vor Corona die Kurse des jeweiligen Tages aufgelistet fanden, blicken sie momentan auf eine schwarze, leere Fläche. Das soll sich nach den Pfingstferien ändern: Laut Vhs-Direktor Stefan Glocker beginnt ein Teil der Präsenz-Kurse am 7. Juni, für die Gesundheits- und Sportkurse fällt der Startschuss zwei Wochen später. „Für letztere Angebote ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 die Voraussetzung, bei den anderen liegt die Grenze bei 100.“

Rund 600 digitale Angebote bei der Augsburger Volkshochschule

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist der 62-Jährige zuversichtlich, dass die Rückkehr in den analogen Betrieb diesmal gelingt. 15 Monate lang befand sich die Augsburger Volkshochschule im Ausnahmezustand. Die geplanten Restarts im Herbst 2020 und in diesem Frühjahr fielen dem Anstieg der Neuinfektionen zum Opfer. Nur durch den Ausbau von Online-Angeboten – aktuell finden rund 600 digitale Veranstaltungen statt – habe die Vhs den völligen Stillstand verhindern können. „Mit Ausnahme von Kochkursen gab es fast alles“, sagt Glocker.

Dass sich sein Haus – mit den festangestellten Beschäftigten, den Dozenten und den Besuchern – digital enorm weiterentwickelt habe, sieht er positiv. „Corona hat den Prozess beschleunigt. Online-Angebote werden auch nach der Pandemie eine große Rolle spielen.“ Gleichwohl weiß der Direktor, dass für viele Teilnehmer eine Zoom-Konferenz die persönliche Begegnung und den direkten Austausch nicht ersetzen kann.

Angemeldete Vhs-Teilnehmer werden informiert

Nach Pfingsten erwartet die Kunden daher eine Mixtur an Unterrichtsformen. Wichtig: Was in den vergangenen Wochen und Monaten online begonnen wurde, wird auch digital fortgesetzt. Bei den neuen Präsenzangeboten handelt es sich laut Glocker zum einen um Veranstaltungen, die eigentlich im März hätten starten sollen und nun verkürzt stattfinden, zum anderen um Kurse, die ohnehin erst jetzt losgehen. „Wir werden in den nächsten Tagen alle angemeldeten Teilnehmer anschreiben und informieren.“

Die Webseite der Vhs wird gerade überarbeitet. Der Direktor bittet die Teilnehmer noch um etwas Geduld. Spätestens Mitte nächster Woche werde das Programm auf dem aktuellen Stand sein. Bei den Gesundheitskursen könne es noch ein paar Tage länger dauern, da noch nicht klar sei, welche Räume an externen Orten wie etwa Schulen zur Verfügung stehen. Wer sich nicht online anmelden will, kann zum Telefon greifen oder nach den Pfingstferien in die Geschäftsstelle am Willy-Brandt-Platz 3a kommen.

Klar ist indes, dass bis zur Sommerpause Ende Juli die in den kurzen Präsenz-Phasen erprobten Corona-Regeln wieder gelten. Um den Mindestabstand einhalten zu können, werden die Kurse kleiner gehalten als vor der Pandemie. Auch am Sitzplatz gilt Maskenpflicht (am besten FFP2). Zwischen dem Ende und dem Beginn des nächsten Kurses liegen 30 Minuten, um Staus im Gang und Treppenhaus zu verhindern und ausreichend lüften zu können.

Corona bescherte der Vhs erhebliche finanzielle Verluste

Glocker hofft, dass die Teilnehmer wieder Lust am Lernen verspüren und nach der Zwangspause in den nächsten Monaten zurückkehren. „In einem normalen Semester haben wir bis zu 20.000 Teilnehmer. Momentan sind es rund 5000 bei den digitalen Angeboten.“ Dass damit erhebliche finanzielle Verluste – auch für die auf Honorarbasis beschäftigten Dozenten – verbunden sind, liegt auf der Hand. Glücklicherweise sei die Augsburger Vhs im Gegensatz zu manchen anderen trotz allem nicht von Insolvenz bedroht, sagt der Direktor. „Momentan sind noch einige Mitarbeiter des technischen Diensts in Kurzarbeit, sie kehren nächste Woche wieder zurück.“ Vom 7. Juni an soll dann auch die Tafel im Eingangsbereich der Vhs den Wissbegierigen wieder den Weg in die Kursräume weisen.

