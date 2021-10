Augsburg

Augsburger Zoo darf die Schimpansen behalten

Die Augsburger Schimpansen bekommen bis zum Frühjahr ein neues Außengehege, in dem sie sich wohler fühlen können als bisher.

Plus Fast hätte der Augsburger Zoo die Affen abgeben müssen, weil die Anlage nicht mit dem Tierschutz vereinbar ist. Was sich nun tut und wie es in anderen Gehegen aussieht.

Von Eva Maria Knab

Der Augsburger Zoo hat ein Problem mit seinen Menschenaffen, das dringend gelöst werden muss. Die drei Schimpansen Coco, Akemo und Nicky leben in einem veralteten Gehege, das Vorschriften zum Tierschutz nicht mehr erfüllt. Bei der städtischen Veterinärbehörde setzte man eine letzte Frist für die Modernisierung der Anlage bis Ende dieses Jahres. Sonst hätte der Zoo die Schimpansen nicht mehr weiter halten dürfen. Nun beginnt – auf den letzten Drücker – ein umfassender Umbau des Freigeheges.

