Augsburger greifen Menschen in Togo unter die Arme

Der Togo-Verein finanziert mithilfe des Lions Clubs Augsburg ein Ausbildungszentrum im Süden des Landes. Was dort gelehrt wird.

Jungen Togolesen eine Chance bieten, das ist das Ziel des Togo-Vereins Augsburg. In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Augsburg rückt es nun in greifbare Nähe: Im kommenden Jahr soll ein Ausbildungszentrum in der Region Assomé, die rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lomé liegt, realisiert werden.

Vorsitzender Uschi König liegt die Nachhaltigkeit des Projekts am Herzen. Künftig sollen dort Jugendliche aus der Region ausgebildet werden. Zu Beginn soll der Fokus hauptsächlich auf das Baugewerbe und Dienstleistungsberufe gelegt werden, wohin sich die Reise entwickelt, sei jedoch offen. Der Lions Club Augsburg unterstützt das Projekt laut dem bisherigen Präsidenten Anton Gleich mit 40.000 Euro. Marek Zawadzki und Abassé Nandja leiten es.

Togo-Verein Augsburg möchte sich auch mittelfristig einsetzen

Bei einer gemeinsamen Reise nach Togo entstand 2016 die Idee, der Region Assomé Hilfe zukommen zu lassen. Nandja, selbst gebürtiger Togolese, ist stolz darauf, dass dieses Projekt nun zustande kommt. Für gewöhnlich müssten Togolesen ihre Ausbildung bezahlen. Für diese Kosten wird nun der Togo-Verein aufkommen. Mittelfristig möchte der Verein rund um König, Zawadzki und Nandja die Autonomie der Region durch beispielsweise die Errichtung von Solaranlagen und dem flächendeckenden Zugang zu sauberem Wasser gewährleisten.