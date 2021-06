Augsburger im EM-Fieber: So verfolgten die Fans das erste Spiel der deutschen Mannschaft

Augsburger Fußballfans haben in den Lokalen und Biergärten das erste Spiel der deutschen Mannschaft mitverfolgt. Unter anderem in der Maximilianstraße.

Der Rahmen passte zumindest: Sommer, ein lauer Abend und endlich kein Corona-Lockdown mehr. Zahlreiche Fußballfans schauten sich das erste EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich am Dienstagabend in einem der Biergärten oder Lokale in Augsburg an, die die Partie zeigten. Große Public-Viewing-Veranstaltungen gibt es dieses Jahr wegen Corona nicht.

34 Bilder Deutscher EM-Auftakt in der Sommernacht Foto: Annette Zoepf

Aber zumindest vor der Leinwand im Parkgarten bei der Kongresshalle, vor den Kneipen der Maxstraße oder auf dem "Sonnendeck" auf dem Parkhaus in der Ludwigstraße konnte man sich daran erinnern – und an Zeiten, in denen ein Sommermärchen gefeiert wurde, noch ganz ohne Virus. Und auch wenn die ganze große EM-Euphorie noch nicht zu spüren ist, die Niederlage spielte dabei auch eine Rolle - ein bisschen fühlte es sich doch wie früher an. (jöh)

Lesen Sie dazu auch