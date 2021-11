Augsburger können Mängel an Radwegen schon bald per App melden

Die Stadt Augsburg führt eine Mängelmelder-App ein. Zunächst ist sie nur für Radwege gedacht, künftig sollen auch Vermüllungen oder defekte Ampeln gemeldet werden können.

Die Stadt will bis zum kommenden März/April eine Smartphone-App zur Verfügung stellen, mit der Bürger und Bürgerinnen Mängel an Radwegen melden können. Die App ist Bestandteil des im Sommer geschlossenen Vertrags zwischen den Radbegehrensinitiatoren und der Stadt Augsburg.

Über eine Karte können die Problemstellen markiert werden und sollen automatisiert in der Stadtverwaltung an die zuständigen Stellen gemeldet werden. Langfristig soll die App auch ausbaubar sein, um alle Probleme im öffentlichen Raum - von der vermüllten Wiese bis zur defekten Ampel - an die Stadt zu melden.

Augsburger sollen in Mängelmelder-App zuverlässig Antwort bekommen

Noch offen ist, wie lange es dauern wird, bis Bürger und Bürgerinnen eine Rückmeldung bekommen bzw. bis die Mängel abgestellt sind. Im zuständigen Personalausschuss des Stadtrats kam von Grünen und Generation Aux der Hinweis, dass Nutzer und Nutzerinnen von Apps inzwischen schnelle Antworten gewohnt seien. Zudem werde die Zahl der Beschwerden wohl nach oben gehen. Einerseits sei das niederschwellige Angebot ja so gedacht, andererseits stelle es die Verwaltung wohl vor Herausforderungen.

Personalreferent Frank Pintsch (CSU) sagte, dass man mehr Personal brauchen werde, wenn es wirklich schnell gehen solle. Allerdings, so die Personalverwaltung, würden die Beschwerden mit der App kanalisiert. Bisher könne eine Beschwerde, je nachdem wo sie bei der Stadt eingeht, viel internen E-Mail-Verkehr nach sich ziehen. Dieser falle künftig weg. (skro)