Augsburgs Wanderschäfer kämpft mit Gefahren für seine Herde

Plus Mehrere schwere Hundeangriffe auf Schafe und Ziegen sowie die Angst vor Wölfen machen Schäfer Christian Hartl zu schaffen. Nun muss er auch noch eine Giftpflanze fürchten.

Wanderschäfer Christian Hartl ist ein gestandener Mann, der normalerweise nicht über seine Probleme klagt. Doch aktuell macht er sich große Sorgen um seine Herde, mit der er durch den Augsburger Stadtwald zieht. Das hat mit Vorfällen in den vergangenen Wochen zu tun, bei denen Schafe und Ziegen verletzt wurden. Es gibt auch noch eine ganz neue Gefahr - insbesondere für Lämmer. Sie geht von einer giftigen Pflanze aus.