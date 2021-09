Aus eigenem Obst Saft pressen im Gartenbauverein Augsburg-Bergheim

Äpfel, Birnen, Quitten: alles kann zu Saft gemacht werden – in der Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins Augsburg-Bergheim ist dies im Herbst wieder möglich.

Wer würde nicht gerne sein Obst zu leckerem frischen Saft verwandeln? Bei der "Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins Bergheim e.V." in der Hauptstraße 30 in Augsburg-Bergheim ist das möglich. Diese bietet jeden Samstag und Sonntag von September bis Ende Oktober ihre Dienste an. Dort kann eigenes Obst, wie Äpfel, Birnen und Quitten, zum Entsaften hingebracht werden.

Termin zum Obstpressen in Augsburg-Bergheim vereinbaren

Die Mindestmenge beträgt 50 kg. Zur Orientierung: Daraus ergeben sich ungefähr 30 Liter Saft. Das verarbeitete Obst kann dann erhitzt und abgefüllt in 5 Liter Bag-in-Boxen oder roh in eigene Gefäße gefüllt entgegen genommen werden. Es sollten nur Früchte gebracht werden, die gewaschen und frisch sind. Bereits verfaultes Obst wird nicht angenommen.

Der Saft kostet pro fünf Liter für Mitglieder des Vereins 3,25 €, für Nichtmitglieder 4,25 €. Vorab muss ein Termin vereinbart werden. Dies kann Dienstag und Mittwoch von 17 Uhr bis 20 Uhr bei Frau Lechner unter 0821/6508811 erfolgen. Weitere Informationen gibt es unter: www.gartenbauvereine-landkreis-augsburg.de. (AZ)