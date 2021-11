Augsburg

18:30 Uhr

Aus für Gratis-Parken: Augsburg schafft Semmeltaste ab und erhöht Gebühren

Plus Die Stadtregierung will das Parken in der Innenstadt teurer machen und die kostenlose Kurzparkerzeit abschaffen – auch um das Klima zu schützen. Der Handel ist skeptisch.

Von Stefan Krog

Angedeutet hatte es sich schon länger, nun will die Stadt Augsburg mit der Abschaffung der Semmeltaste und der Erhöhung der Parkgebühren ernst machen. Mit der Semmeltaste konnte man bisher auf Stellplätzen in der Innenstadt kostenlos 30 Minuten parken. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) wird dem Bauausschuss des Stadtrats am kommenden Donnerstag ein entsprechendes Beschlusspaket vorlegen. Demnach soll das Gratis-Parken ersatzlos gestrichen werden. Im Kernbereich der Innenstadt, wo die Nachfrage nach Parkplätzen besonders hoch ist, steigen die Gebühren von zwei Euro auf 2,60 Euro pro Stunde, am Innenstadtrand läuft es auf einen Euro statt der bisherigen 60 Cent hinaus. Die neuen Tarife sollen ab April 2022 gelten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen