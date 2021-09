Augsburg

vor 1 Min.

Aus für Symbolprojekt: Augsburg bekommt kein automatisches Radparkhaus

Plus Die Stadt Augsburg hatte die computergesteuerten Parkhäuser für Räder als Symbolprojekt für die Verkehrswende beschlossen. Doch es ist Ernüchterung eingekehrt.

Von Stefan Krog

Das geplante vollautomatische Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt Haunstetter Straße wird so wohl nicht kommen. Nach Erfahrungen aus anderen Kommunen im täglichen Betrieb und nach Unstimmigkeiten mit einer beauftragten Firma denkt die Stadt darüber nach, statt des turmartigen Gebäudes an der Hochfeldstraße konventionelle Radabstellplätze mit Überdachung und eventueller Absperrmöglichkeit in Boxen anzubieten. Allerdings wird es schwierig werden, die ursprünglich geplanten 120 Abstellplätze dort unterzubringen, wenn das Angebot ähnlich komfortabel sein soll.

