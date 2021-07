Ausflugslokal am Lech: "Floßlände" wird bald fertig sein

Der Bau der Gastronomie im Lechhauser Flößerpark geht voran. Das Lokal soll Platz für insgesamt 160 Gäste bieten.

Der Bau der "Floßlände" im Flößerpark nahe der Lechhauser Lechbrücke geht voran. Das ins Lechufer gebaute Lokal soll in den kommenden Wochen an den Start gehen. Auf der Terrasse wird Gastronom Stefan "Bob" Meitinger Platz für 40 Gäste bieten, im Erdgeschoss mit Galerie und im Untergeschoss sind jeweils 60 Plätze vorgesehen.

"Floßlände": Was das Lokal im Lechhauser Flößerpark bietet

Das Lokal soll in den Sommermonaten die Küche eines Ausflugslokals bieten, im Winter ist deftigere Kost vorgesehen. Eingebettet ist die Gastronomie in die städtische Grünanlage "Flößerpark", die seit Jahren neu gestaltet wird. Vor zwei Jahren wurde dort ein Wasserspielplatz eröffnet. Am Lokal sollen Sitzstufen bis zum Lech führen. (skro)

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge mit an, die wir 2019 aufgenommen haben:

Lesen Sie dazu auch