Augsburg

16:32 Uhr

Ausschreitungen auf der Maxstraße: Was von einer Partynacht übrig blieb

Hinterlassenschaften einer Nacht. Am Sonntagmorgen rücken Mitarbeiter des Stadtreinigungsamts an und beseitigen den Müll der Feiernden auf der Maximilianstraße, hier an der Ecke zur Katharinengasse.

Plus Am Morgen sind zehn Mitarbeiter der Stadtreinigung im Einsatz, um die Hinterlassenschaften der Feiernden zu beseitigen. Auch der Herkulesbrunnen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Von Andrea Wenzel

Ganz friedlich und still liegt die Maximilianstraße am Sonntagmorgen um sechs Uhr da. Kein Mensch ist unterwegs, von den Ausschreitungen nur wenige Stunden zuvor ist nichts mehr zu erahnen. Das einzige Zeugnis von der zurückliegenden Partynacht ist jede Menge Müll. Viele Abfallbehälter zwischen Moritzplatz und St. Ulrich und Afra quellen über, auch unter ihnen sammelt sich der Dreck. Zahlreiche Plastikbecher und an diesem Morgen vor allem Verpackungsmaterial von Fastfood-Ketten pflastern den Weg. Vor einer Eisdiele, einer Bäckerei und dem Hotel Maximilian's sind bereits Mitarbeiter damit beschäftigt, benutzte Servietten oder leere Tetrapacks zwischen den Stühlen herauszufischen oder Pfandflaschen aus den Blumenkübeln zu entfernen.

Themen folgen