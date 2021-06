Ausschreitungen in Maxstraße: Was von einer Partynacht übrig blieb

Ich bin für ein absolutes Alkoholverbot in der Innenstadt, und zwar ganztags. Wer in die Feierzone will muss einen Alkoholtest machen, ab 0,2 Promille darf er nicht mehr rein, strenge Taschenkontrollen, Ausweiskontrollen und Dokumentation, wer hineingelassen wird.

Das würde die Anzahl der Menschen von vornherein reduzieren und die, die drin sind würden sich vermutlich anständig aufführen.

Als normaler Bürger traut man sich ja in den Abendstunden schon nicht mehr in die Maximilianstraße. Wenn man z. B. aus dem Schaezlerpalais kommt muss man sich durch Menschenmengen quälen, von denen niemand zur Seite rückt. Das sind keine Corona-Folgen ! Das ist Respekt- und Rücksichtlosigkeit, weil zu viele der dort Versammelten solche Werte anscheinend nie gelernt haben. Es ist eine Schande, wie verschandelt die Stadt in den Morgenstunden ausschaut. Kein Tier verhält sich so. Da wird das Wort "menschlich" zum Schimpfwort.

