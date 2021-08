Augsburg

07:00 Uhr

Ausstellung: Verbotenes Gemüse lockt in die Augsburger Stadtbücherei

Plus Draußen stehen Pflanzencontainer, drinnen Blumentöpfe und Infotafeln. Die Stadtbücherei und der Botanische Garten organisieren eine Ausstellung mit besonderer Tauschbörse.

Von Piet Bosse

Mitten in der Eingangshalle der Stadtbücherei wachsen Tomaten. Das allein ist schon kurios, doch es sind nicht irgendwelche. Diese Variante der Tomatenart "Ochsenherz" gibt es nicht im Supermarkt zu kaufen. Das trifft auch auf ungefähr 40 weitere Gemüsesorten zu, die in der Stadtbücherei vorgestellt werden und zum Teil dort stehen und wachsen. Wie kommt dieses 'verbotene Gemüse' in die Stadtbücherei? Und warum ist es überhaupt verboten?

