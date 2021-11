Auto landet in Brunnenbach: Einzelheiten zum Rentner auf Unfallfahrt

Ein Rentner landet mit seinem Auto im Haunstetter Brunnenbach. Nun teilt die Polizei Einzelheiten zu dem Unfall mit.

Zu dem Verkehrsunfall am Freitag, bei dem ein Auto im Brunnenbach in Haunstetten landete (wir berichteten), gibt es jetzt nähere Informationen. Laut Polizei war ein Rentner, 76, gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Tattenbachstraße unterwegs, wo er gegen ein geparktes Auto fuhr. Die beiden Insassen wurden verletzt. Ihnen habe er seinen Personalausweis und Führerschein hinterlassen und sei weitergefahren, so die Polizei.

Im Kleingartenweg stieß er erneut gegen ein Auto, überschlug sich dabei in seinem Opel und landete im Brunnenbach. Der 76-Jährige konnte sich selbst befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dass vollgelaufene Auto wurde geborgen. Es entstanden 12.000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (skro)