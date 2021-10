Autofahrer flüchtet nach Unfall mit 15-jährigem Radler

Der Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß in Kriegshaber leichte Verletzungen. Von dem Unfallverursacher, der davon fuhr, gibt es eine Personenbeschreibung.

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagmorgen im Stadtteil Kriegshaber einen 15-jährigen Radfahrer verletzt hat. Laut Polizeibericht war der bislang unbekannte Pkw-Fahrer gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Columbusstraße in Richtung Süden unterwegs und wendete auf Höhe der Amundsenstraße. Beim Rückwärtsrangieren übersah er einen 15-jährigen Fahrradfahrer auf der Columbusstraße, so die Polizei. Es kam zu einem Zusammenstoß, der 15-Jährige fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte sowie am linken Bein.

Am Rad entstand geringer Sachschaden. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Gespräch mit dem Verursacher. Der Autofahrer fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Jetzt wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Die Beschreibung des Autofahrers: etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen Drei-Tage-Bart, sprach hochdeutsch und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer Mütze bekleidet. Sein Fahrzeug hatte eine dunkle Farbe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 21/323-2610 entgegen. (eva)