Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Oberhausen

Ein anderes Auto wird angefahren. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Unfallflucht in Oberhausen: Am Donnerstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren grauen Opel Vivaro in der Eichlerstraße (Höhe Hausnummer 6). Als sie nach einer halben Stunde wieder zurückkehrte, war ihr Auto an der rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden.

Außenspiegel kaputt, Kratzer im Lack

Nach Auskunft der Polizei waren die Folgen des Unfalls ein kaputter Außenspiegel und entsprechende Kratzer im Lack. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323 2510. (möh)