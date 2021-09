Autofahrer rast 80 km/h zu schnell durch A8-Baustelle bei Augsburg

Ein 25-Jähriger ist auf der A8 bei der Anschlussstelle Augsburg-West mit 140 km/h durch eine Baustelle gerast. Dumm nur, dass hinter ihm eine Zivilstreife der Polizei unterwegs war.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Missachtung einer geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung in einer Baustelle für einen 25-Jährigen erhebliche Folgen. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 7.45 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er mit 140 km/h durch eine Baustelle raste, in der nur 60 km/h erlaubt waren.

Autofahrer überholt auf A8 bei Augsburg auch noch rechts

Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West. Dort waren alle drei Spuren wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt, weshalb der Verkehr über die Abfahrtsmöglichkeit B17 / B2 umgeleitet wurde. Der 25-jährige Audi-Fahrer ignorierte jedoch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, die wegen der beschriebenen Verkehrssituation galt, und fuhr stattdessen mit 140 km/h durch den Baustellenbereich. Dabei überholte er auch noch ein anderes Auto verbotswidrig rechts.

Eine zivile Polizeistreife, die hinter dem 25-Jährigen fuhr, dokumentierte den Vorfall per Video. Anschließend wurde der Mann angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihn erwarten nun eine Geldbuße von 1250 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. (nist)