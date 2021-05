Autofahrer verliert Kontrolle und kracht mit Wagen in Haltestelle

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und fährt in eine Straßenbahnhaltestelle. Der Mann hat trotz allem Glück.

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag in die Tramhaltestelle Rudolf-Diesel Gymnasium in Augsburg-Hochzoll gefahren. Der Mann war gegen 15.45 Uhr auf der Friedberger Straße stadtauswärts unterwegs, als er laut Berufsfeuerwehr Augsburg die Kontrolle über sein Auto verlor.

Die Feuerwehr musste den Verletzten aus seinem Wagen befreien

Er fuhr in das Geländer, das die Haltestelle von der Straße abtrennt. Dabei wurde er schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt, während die Person auf dem Beifahrersitz unverletzt blieb. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Wagen befreien, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Allerdings habe der Mann großes Glück im Unglück gehabt, betont ein Feuerwehrsprecher. Denn das Geländer, das durch die Frontscheibe stach und das gesamte Auto durchquerte, verfehlte seinen Kopf nur um wenige Zentimeter. Außerdem warteten zum Zeitpunkt des Unfalls keine Menschen an der Haltestelle.

