Autofahrerin in Augsburg übersieht rote Ampel: 30.000 Euro Sachschaden

30.000 Euro Sachschaden und eine Einlieferung ins Krankenhaus sind Folge einer missachteten roten Ampel in Augsburg.

Eine missachtete rote Ampel wurde am Mittwoch, 6. Oktober, gegen 18.20 Uhr einer Opel-Fahrerin zum Verhängnis. Laut Polizei fuhr sie auf der Friedberger Straße stadtauswärts, als es an der Kreuzung zur Dr.-Grandel-Straße krachte. Sie hatte eine rote Ampel übersehen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden und bevorrechtigten VW-Fahrerin, die von der Friedberger Straße auf die Dr.-Grandel-Straße einbiegen wollte. Die Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedberg. Beide Fahrzeuge mussten nach Polizei-Angaben abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (sil)