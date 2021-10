Autofahrerin missachtet Vorfahrt - und wird bei Unfall leicht verletzt

Nach einem Unfall in Augsburg-Haunstetten wird eine 19-jährige in die Uniklinik gebracht. Sie muss sich nun wegen eines Vorfahrtsverstoßes verantworten.

Die Vorfahrt hat eine 19-jährige Autofahrerin in Haunstetten missachtet. Wie die Polizei mitteilt, war sie am Donnerstag gegen 13.10 Uhr mit ihrem BMW in der Via-Claudia-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Roggenstraße übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten 69-Jährigen mit seinem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei der BMW von der Straße abkam und in der Hecke eines angrenzenden Pflegeheimes zum Stehen kam.

Unfall in Augsburg-Haunstetten: 19-Jährige kommt in Uniklinik

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Die 19-Jährige klagte über Schmerzen und wurde deshalb vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht. Sie muss sich nun laut Polizei wegen eines Vorfahrtsverstoßes verantworten. (bau)