Autohaus in Haunstetten macht Platz für Wohnungen und einen Kindergarten

Plus Das traditionsreiche Unternehmen Auto Reichhardt investiert Millionen und zieht um. Welche Pläne der Käufer für das Areal an der Haunstetter Straße verfolgt.

Von Michael Hörmann

Nicht nur die Menschen in Haunstetten verbinden mit dem Namen Auto Reichhardt den Standort an der Haunstetter Straße. Hier waren im Jahr 1927 die Anfänge des Unternehmens, das mittlerweile in dritter Familiengeneration geführt wird. Begonnen hat die Firmengeschichte mit dem Bau von Motorrädern. Von Motorrädern hat man sich längst verabschiedet. Reichhardt setzt auf Autos. Die Firma expandiert seit vielen Jahren. Der vorhandene Platz in der Haunstetter Straße war allerdings beengt. Schritt für Schritt wurden Neubauten bezogen. Jetzt ziehen die Geschäftsführer Stefan Reichhardt und Günter Frank einen Schlussstrich für die Haunstetter Straße. Im Gewerbegebiet "Auf dem Nol" in Haunstetten haben sie ihre neue Heimat gefunden. Damit verbunden war der Verkauf des alten Stammsitzes. Für diesen gibt es bereits ein Konzept, das vor allem für Familien interessant sein dürfte.

