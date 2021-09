Automobilzulieferer Faurecia streicht 84 Stellen in Augsburg

Beim Automobilzulieferer Faurecia werden am Standort Augsburg Arbeitsplätze abgebaut. So begründet das Unternehmen die Entscheidung.

Der Automobilzulieferer Faurecia Clean Mobility plant eigenen Angaben nach eine "Anpassung des Engineering-Bereichs am Standort Augsburg". Im Klartext bedeutet dies: Das Unternehmen streicht 84 der 1200 Arbeitsplätze. Die Automobilindustrie befinde sich derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel, der sich auch am Standort in Augsburg widerspiegle. Weiter heißt es in einer Pressemeldung: "In den vergangenen Monaten war die Bandbreite an Aufträgen deutlich weniger komplex als ursprünglich prognostiziert – vor allem bei Produkten im Pkw-Bereich." Das erfordere Anpassungen in diesem Bereich.

Bereits im Februar kämpfte der Faurecia-Betriebsrat gegen Stellenstreichungen

Die Unternehmensleitung hat eigenen Aussagen nach inzwischen Gespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft aufgenommen. Faurecia werde die betroffenen Mitarbeiter bei der Suche nach geeigneten Lösungen unterstützen, heißt es. Für mobile Mitarbeiter, die über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, würden auch Beschäftigungsmöglichkeiten an anderen Standorten des Konzerns in Deutschland geprüft. Bereits im Februar dieses Jahres hatten sich Gewerkschaft und Betriebsrat in einer Aktion vor dem Werkstor gegen den Abbau von 134 Arbeitsplätzen gewehrt. (AZ)