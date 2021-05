Augsburg

24.05.2021

Autos raus: Das sagen die Augsburger zur Maximilianstraße

Plus Die künftige Verkehrsgestaltung sorgt für heftige Kontroversen. Wie Anwohner, Geschäftsleute und Passanten auf den Vorstoß der Stadtregierung reagieren.

Von Michael Hörmann

Wolfgang Doßmann ist am Samstagmittag in der Maximilianstraße unterwegs. Hier lebt er, hier kennt er sich aus. Der Anwohner ist seit vielen Jahren in der Aktionsgemeinschaft Maximilianstraße engagiert. Ihm und seinen Mitstreitern geht es darum, die größten Auswüchse der einst so bezeichneten Partymeile auszubremsen. Zum Teil ist das gelungen. Eine Aufwertung der Straße sei weiterhin zwingend nötig, sagt Doßmann. Weniger Verkehr gehört zu den Forderungen. Das Regierungsbündnis von CSU und Grünen will jetzt in einem Pilotprojekt ein Teilstück zu einer autofreien Zone machen. Die Idee stößt auf höchst unterschiedliche Reaktionen. Vor Ort in der Straße reichen die Meinungen der befragten Passanten und Geschäftsleute von großer Begeisterung bis zur kompletten Ablehnung.

