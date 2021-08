Autos werden mit einer unbekannten Flüssigkeit begossen und beschädigt

Drei Fahrzeuge wurden mit einer Flüssigkeit übergossen. Sie griff Scheiben und Lack an.

Bereits am Wochenende beschädigte ein Täter drei in der Jane-Addams- beziehungsweise in der Luther-King-Straße geparkte Fahrzeuge durch das Aufbringen einer unbekannten Flüssigkeit. Die Pkw waren laut Polizei dort in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, geparkt und im Bereich der Frontscheibe sowie der Karosserie mit einer weißen, klebrigen Flüssigkeit übergossen worden. Die Flüssigkeit ließ sich bislang nicht entfernen und griff auch den Lack an. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (ziss)