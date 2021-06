15-Jähriger entdeckt sein gestohlenes Rad, Polizei erwischt Dieb

Glück für einen 15-Jährigen: Er entdeckte sein gestohlenes Fahrrad vor dem Bärenkeller-Bad in Augsburg. Der mutmaßliche Dieb hatte weniger Glück.

Ein 15-Jähriger hat am Sonntag den Diebstahl seines Fahrrads geklärt: Per Notruf meldete er der Polizei, dass er sein vor wenigen Tagen gestohlenes Fahrrad im Bereich des Bärenkeller-Bades in Augsburg entdeckt habe. Eine Streife rückte an.

Augsburg: Jugendlicher findet sein gestohlenes Rad

Vor Ort schilderte der Jugendliche dann den Beamten, dass er sein Rad am 9. Juni an der Sportanlage der DJK Augsburg West im Meierweg unversperrt zurückgelassen habe. Am nächsten Tag war es dann nicht mehr da. Anhand von verschiedenen Merkmalen und Beschädigungen konnte der Jugendliche nach Angaben der Polizei "schlüssig darlegen", dass er der Eigentümer des Rades ist.

Mutmaßlicher Dieb will Rad holen

Währenddessen kam nach Angaben der Polizei der mutmaßliche Radldieb zum Abstellort, sperrte das Fahrrad auf und wollte wegfahren. Ein Sprecher der Polizei sagt: "Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, räumte der 17-Jährige den Diebstahl umgehend ein." Das Rad wechselte daher noch an Ort und Stelle zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer und der 17-Jährige wird nun wegen des Eigentumsdelikts angezeigt. (AZ)

