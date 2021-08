Bäume leiden unter Klima: Das Stadtbild wird sich verändern

Plus Klima-Extreme machen heimischen Bäumen immer stärker zu schaffen. Im Augsburg experimentiert man mit neuen Arten aus aller Welt. Ein Wissenschaftler fordert Tabu-Zonen.

Ob Eschen, Linden oder Kastanien: Viele traditionelle Baumarten in Augsburg leiden unter dem Klimawandel und seinen fatalen Folgen. Die Stadt erprobt deshalb Bäume aus anderen Ländern und Kontinenten, die mit anhaltender Hitze, Trockenheit oder Schädlingen besser zurechtkommen. Ein neues Experiment soll mit der "Amurlinde" laufen. Diese Art kommt ursprünglich aus Asien und Russland. Sie wird ab Herbst auf städtischen Friedhöfen gepflanzt. "Augsburg ist hier Vorreiter bei der Erprobung neuer Stadtbaumsorten in Deutschland", sagt die Leiterin des Amtes für Grünordnung, Anette Vedder.