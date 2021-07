Bald ist Platz für mehr Gäste an der Freilichtbühne in Augsburg

Der Freistaat hat für Freiluft-Veranstaltungen neue Regeln erlassen. Viele Augsburger Veranstalter atmen auf, weil sie nun zusätzliche Besucher empfangen dürfen.

Anfang der Woche ging ein Aufatmen durch Bayern: Ministerpräsident Markus Söder verkündete Lockerungen, was die Besucherzahlen für Freiluftkonzerte betrifft. Doch obwohl die neuen Regeln seit 1. Juli gelten, dürfte es bis Anfang nächster Woche dauern, bis die Vorgaben aus der Staatskanzlei auch in Augsburg umgesetzt werden können. Denn oft, so Kulturreferent Jürgen Enninger, stecke der Teufel im Detail.

Und mit wie vielen Besuchern dürfen die Augsburger Veranstalter künftig kalkulieren? Ein Überblick:

Freilichtbühne: Kulturreferent Enninger hofft für das Areal am Roten Tor auf eine Aufstockung von derzeit 550 auf 1040 Plätze. „Wir wollen das im Schachbrettmuster bestuhlen“, sagt Enninger. In anderen Städten habe man damit gute Erfahrungen gemacht. Da die aktuellen Bestimmungen aus München noch nicht vorliegen, dürfte es allerdings noch ein paar Tage dauern, bis zusätzliche Karten für das Musical „Chicago“ zu haben sind. Auch Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) hat bisher nur eine Pressemitteilung der Staatsregierung bekommen, rechnet aber ebenfalls mit 1040 Personen fürs Rote Tor. Allerdings gelten vonseiten des Staatstheaters für Besucher dann die so genannten drei G – geimpft, genesen oder getestet, und das unabhängig von der Inzidenz.

Mehr Tickets für den Augsburger Stadtsommer

Auch für den Augsburger Stadtsommer mit vier Konzerten am Roten Tor im August kann man mehr Tickets anbieten. Unter anderem gilt dies für die Spider Murphy Gang am 11. August und Mercedes Peon mit einem Streicherensemble der Augsburger Philharmoniker am 7. August.

Augsburger Jazzsommer: Für die Konzertreihe am Rosenpavillon im Botanischen Garten planen die Macher aktuell keine Aufstockung der Besucherzahlen. Start ist am 14. Juli mit Billy Hart, zu Ende geht das Festival am 11. August. Man müsse die Akustik berücksichtigen, so Kulturreferent Enninger, man habe in Rücksicht auf die geltenden Corona-Maßnahmen sowieso auf kleinere Programme gesetzt.

Gaswerksommer: Dort können, sobald die Auflagen der Staatsregierung umgesetzt sind, zwischen 1000 und 1200 Leute kommen.

Jan Delay kommt zum Strandkorb Open Air in Augsburg

Strandkorb Open Air: „Wir sind durch, es läuft alles wie geplant“, sagt Birgit Gibson, Pressefrau von Veranstalter Manfred Hertlein, der in Augsburg und Rosenheim das Strandkorb Open Air ausrichtet. Dort herrscht Erleichterung. Allerdings, so Gesundheitsreferent Erben, müsse der Veranstalter das Konzept nochmals überarbeiten. Ist das geschehen, dürfen 1500 Personen mit Abstand aufs Gelände. Ob das für den Abend mit Max Giesinger am kommenden Sonntag noch klappt, dahinter steht ein Fragezeichen.

700 Strandkörbe für bis zu 1400 Gästen werden auf der Messe aufgestellt. Angesagt haben sich Stars wie Jan Delay, Culcha Candela oder die Local-Heroes Roy Bianco & die Abrunzati Boys. Auch Oliver Griesz von der Messe Augsburg, auf deren Parkplatz die Strandkörbe stehen, gibt sich optimistisch. Viele Veranstalter hätten bereits angefragt, aber alle wollen Planungssicherheit. Die sei jetzt gegeben.

Konzerte im Fronhof: Wilhelm F. Walz, künstlerischer Leiter der Konzerte, wartet ab. „Wir sind mit dem Ordnungsamt in Verbindung und werden, sobald die Regeln klar sind, unseren Kartenvorverkauf anpassen.“ Start der Konzertreihe ist am 23. Juli, es gibt Musik von Mozart, Puccini und von Jazzer Wolfgang Lackerschmid.

Klassik Open Air: Da der Elias-Holl-Platz nicht erweiterbar sei, wird für das Festival mit der Akademie für alte Musik vom 8. bis 11. Juli im Herzen der Altstadt keine Aufstockung geplant. Denn die Abstände von 1,5 Metern müssen ja weiterhin eingehalten werden, auch wenn der Freistaat Lockerungen erlaubt.

Sensemble: Keinen Grund zum Umplanen sieht auch das Sensemble-Theater bei seinen Open Airs. Da man, so Anne Schuester, den Mindestabstand auch weiterhin einhalten müsse, können auf die Sommerwiese 80, in den Garten des Martiniparks wie gehabt 250 Besucher kommen.

Veranstalter am Gaswerk dürfen 200 Stehplätze mehr verkaufen

Sommer am Kiez: Der Kiez wird in diesem Jahr bekanntlich aufs Gaswerk verlegt. Start ist am 16. Juli, zu Ende geht die Rocksause am 21. August – unter anderem mit Dritte Wahl, Eisbrecher oder Knorkator. Stefan „Bobs“ Meitinger zum neuen Reglement: „Sehr gut, uns fällt ein Stein vom Herzen. Bei der alten Regelung hätten wir entweder absagen oder jede Band zweimal spielen lassen müssen.“ Meitinger setzt auf Bierzeltgarnituren mit entsprechenden Abständen. Mit 1000 verkauften Tickets ist Eisbrecher bereits ausverkauft. Jetzt plant der Veranstalter noch mit den jetzt zusätzlich genehmigten 200 Stehplätzen.

Lechflimmern: Auch das Kino im Bad an der Schwimmschulstraße könnte zumindest beim Abspielen von Blockbustern von der neuen Lockerung profitieren. Wie sich dies auf die Besucherkapazitäten ausweitet, sei jedoch noch nicht klar.