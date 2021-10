Bald ist die Linie 3 fertig: Rollrasen für die neue Straßenbahn nach Königsbrunn

Plus Im Dezember wird die verlängerte Straßenbahnlinie 3 von Haunstetten nach Königsbrunn in Betrieb gehen. Aktuell wird die Trasse mit Grün versehen.

Die Stadtwerke verlegen auf der Gleistrasse der verlängerten Linie 3 nach Königsbrunn aktuell Rollrasen: Die Straßenbahnschienen sollen dort in einem Rasengleis mit sogenannter hochliegender Vegetationsebene optisch im Gras verschwinden. Die Stadt Augsburg hatte in ihrem Gebiet eine ansprechende (und etwas teurere) Gleisgestaltung gewünscht, auch im Hinblick auf das künftige Zukunftsviertel Haunstetten Südwest.