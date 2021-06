Augsburg

12:00 Uhr

Bald trägt wieder ein Marine-Schiff den Namen „Augsburg“

Auslaufen der Korvette Braunschweig in Warnemünde. So wird auch einmal die baugleiche Korvette Augsburg, Nachfolgerin der Fregatte Augsburg, aussehen. Die Braunschweig ist die erste Einheit der Klasse, daher wird diese auch als Braunschweig-Klasse bezeichnet, erklärt Marcus Bredick, Fregattenkapitän im Ruhestand.

Nachdem die Fregatte „Augsburg" ausgemustert worden ist, erhält nun eine Korvette den Namen der Stadt. Wie weit der Bau ist und wann das Schiff in See stechen soll.

Von Silvia Kämpf

Der Name „ Augsburg“ wird bald wieder eine Rolle auf den Weltmeeren spielen: Nachdem die Fregatte Augsburg im Dezember 2019 nach 30 Jahren außer Dienst gestellt wurde, soll der Name nun auf eine Korvette und damit auf einen kleineren Schiffstypen übergehen. Vor Kurzem wurde in Kiel das erste Stück Stahl geschnitten, das für den Bau der neuen „Augsburg“ verwendet wird.

