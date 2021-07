Bauarbeiten an Linie 2: Die Domkurve in Augsburg ist wochenlang gesperrt

Stadt und Stadtwerke erneuern am Dom Straßenbahngleise und Pflaster. Auch an anderen Stellen in Augsburg kommt es wegen Baustellen zu Behinderungen im Verkehr.

Mit dem Beginn der Sommerferien stehen in Augsburg wieder mehrere größere Baustellen an: Die wohl größte Auswirkungen auf den Verkehr hat eine zweimonatige Gleisbaustelle der Stadtwerke in der Domkurve, auf der bereits gearbeitet wird. Hier werden die Gleise der Straßenbahnlinie 2 erneuert. Die Stadt wird in diesem Zuge den gesamten Pflasterbelag zwischen Kustosgäßchen und Peutingerstraße erneuern. Statt des holprigen Kopfsteinpflasters soll ein ebenerer Belag aus geschnittenen Steinen kommen. Mit der Maßnahme soll der Radverkehr sicherer gemacht werden.

Fahrgäste der Straßenbahn werden sich zwischen kommendem Freitag und dem 13. September auf eine Umleitung gefasst machen müssen. Die Linie 2 zur Uniklinik weicht auf dem Abschnitt zwischen Königsplatz und Oberhauser Wertachbrücke auf die Gleise der Linie 4 aus. Die Haltestellen Mozarthaus/Kolping, Fischertor und Senkelbach werden im 10-Minuten-Takt von einem Baustellentaxi angefahren. Zum Beginn des neuen Schuljahres soll die Straßenbahn wieder auf dem üblichen Weg fahren. Im Anschluss stellt das Tiefbauamt die Pflasterarbeiten fertig. Während der Baustellenzeit werden alle Einbahnregelungen in den Seitengassen aufgehoben. Eine größere Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt auch über den Kesselmarkt. Die dortigen Leitungsarbeiten ziehen sich wegen der archäologischen Funde über die Sommerferien in die Länge, die Umleitung soll aber trotzdem funktionieren.

Zahlreiche Straßenarbeiten auch in anderen Augsburger Stadtteilen

Gleisarbeiten gibt es auch an der Straßenbahnlinie 3 zwischen Schertlin- und Postillionstraße. Vom Freitag bis zum 13. September werden die Trams der 3er zwischen den Haltestellen Haunstetter Straße und der Endhaltestelle Haunstetten West durch Busse ersetzt. Wenn während der Sommerferien Spiele des FCA vor Publikum stattfinden, gewährleisten die Stadtwerke, dass die Straßenbahnen der Stadionlinie zusätzlich fahren.

Zudem plant die Stadt Arbeiten an einigen Hauptverkehrsstraßen. In der Haunstetter Straße wird ab 26. August bis Mitte September am Asphalt gearbeitet. Zwischen Bgm.-Ulrich- und Rumplerstraße fällt in beide Richtungen je eine Spur weg. Ab 1. September wird dann eine Einbahnregelung stadteinwärts gelten. Stadtauswärts muss über die B17 gefahren werden. Auch an der Bgm.-Ackermann-Straße wird es zu einer Teilsperrung kommen.

In der zweiten Ferienhälfte (das Datum steht noch nicht fest) wird auf Höhe Reinöhlstraße ein Fahrstreifen und eine Linksabbiegerspur für zwei Wochen wegfallen. Den ganzen August und September über wird die Schertlinstraße im Antonsviertel wegen Fernwärmearbeiten zur Einbahnstraße Richtung Gögginger Straße. Der Gegenverkehr wird über Stettenstraße, Eserwallstraße und Haunstetter Straße umgeleitet. Die Bauarbeiten rund um die Stadtbachstraße (zwischen MAN und UPM) dauern noch bis Ende des Jahres an.

Mit Bauarbeiten ist im Lauf der Ferien auch am Knotenpunkt Klausenberg/Gögginger Straße, am Mittleren Graben (Altstadt) und in der Ulmer Straße zu rechnen.