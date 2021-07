Augsburg

vor 3 Min.

Baum stürzt auf Spielplatz und tötet Mädchen: Große Trauer und Entsetzen in Augsburg

Nach dem schrecklichen Unglück, bei dem eine Mutter und eines ihrer Kinder am Samstag von einem Baum getroffen wurden, hat die Polizei den Spielplatz in Oberhausen gesperrt.

Plus Ein tragischer Unfall, bei dem ein Kleinkind auf einem Augsburger Spielplatz ums Leben kam, löst Fassungslosigkeit aus. Warum stürzte der Baum einfach um?

Von Michael Hörmann

Für die Familie sollte es am Samstagvormittag ein unbeschwerter Ausflug auf den idyllisch gelegenen Spielplatz in der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen werden. Die 28-jährige Mutter hatte dabei stets ein Auge auf die knapp zweijährige Tochter und deren fünf Jahre alte Schwester. Und dann passierte etwas, womit niemand rechnen konnte: Ein 20 Meter großer Baum stürzte unvermittelt um. Er fiel auf die Mutter und das 22 Monate alte Kleinkind. Die Fünfjährige stand nicht weit davon entfernt und erlebte die Tragödie somit aus unmittelbarer Nähe. Helfer und Rettungskräfte, die zum Unglücksort eilten, kümmerten sich um die Verletzten. Das kleine Mädchen kam in lebensbedrohlichem Zustand in die Universitätsklinik. Am Samstagabend ist es an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen