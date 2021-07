Baustelle auf der A8: Autobahn bei Augsburg ist eine Nacht gesperrt

Wegen Bauarbeiten am Fahrbahnübergang auf der Lechbrücke ist die A8 bei Augsburg für eine Nacht gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

In der Nacht von Samstag, 17. Juli, auf Sonntag, 18. Juli, wird die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Grund sind Arbeiten am Fahrbahnübergang auf der Lechbrücke. Die Sperrung gilt ab 23 Uhr und dauert bis 5 Uhr an. Im Bereich der B2 und der B17 kann es zeitweise zu Rückstau kommen. Die Vorarbeiten wurden bereits in Nachtschichten ausgeführt, dazu mussten einzelne Fahrbahnen immer wieder gesperrt werden. Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt über die U 47.

Bauarbeiten auf der Autobahn: Darum wird die A8 bei Augsburg gesperrt

Der Fahrbahnübergang an einer Brücke gleicht die Längenänderung des Bauwerkes aufgrund der Temperaturunterschiede im Sommer und Winter aus. Dieses Bauteil geht über die gesamte Brückenbreite und wird an einem Stück ausgetauscht, heißt es in einer Mitteilung. (AZ)