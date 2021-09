Baustopp wegen Kündigung: Arbeiten am neuen Medizincampus stehen still

Plus Auf der Baustelle für den neuen Medizincampus neben der Universitätsklinik ruhen die Arbeiten. Einer Baufirma wurde gekündigt. Das sind die Hintergründe.

Neben dem Augsburger Uniklinikum entsteht ein komplett neuer Medizincampus der Universität. Das Mammutprojekt des Freistaates interessiert viele Menschen, aber nicht jeder kann sich die gigantische Baustelle vor Ort anschauen. Im Internet gibt es eine Webcam, die den Fortschritt der Bauarbeiten im Zeitraffer zeigt. Jeder kann reinschauen. Aufmerksamen Zuschauern ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen: Zwei Kräne sind plötzlich verschwunden, und an einem Gebäude tut sich nichts mehr. Was steckt dahinter?