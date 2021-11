Augsburg

Bekämpfung von Fluchtursachen: Augsburg hilft jordanischer Stadt

Plus Eine Projektpartnerschaft der Stadt Augsburg mit Ar-Ramtha in Jordanien sieht den Aufbau eines Recyclingsystems vor. Was die Motive der Stadt sind.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg wird eine sogenannte Projektpartnerschaft mit der jordanischen Stadt Ar-Ramtha eingehen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu leisten. Ar-Ramtha ist als Grenzstadt vom Bürgerkrieg in Syrien betroffen. Die Zahl der Einwohner stieg durch Flüchtlingsbewegungen in den vergangenen zehn Jahren von 90.000 auf 180.000. Im Rahmen der zeitlich begrenzten Projektpartnerschaft will Augsburg bei der Einrichtung eines Recyclingsystems behilflich sein. Unter anderem soll Wissen des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Abfallverwertungsanlage zur Verfügung gestellt werden. Die nötigen Investitionen in Ar-Ramtha sollen komplett über Fördermittel abgedeckt werden. In einem ersten Schritt wurde eine Studie beauftragt, um zu ermitteln, welche Wertstoffgruppen für ein Recycling infrage kommen.

