"Bellos Batschlach" im Augsburger Plärrerbad: Ein Spaß nicht nur für Hunde

Plus Bei "Bellos Batschlach" im Plärrerbad konnten Herrchen und Frauchen am Wochenende gemeinsam mit ihren Hunden den Tag genießen. Die Wasserwacht profitiert von den Einnahmen.

Es scheint Hunden ein gewisses Vergnügen zu bereiten, ihr triefnasses Fell nicht nur mit den eigenen Besitzern, sondern der gesamten Umwelt zu teilen. Wer am Wochenende bei "Bellos Batschlach" durch das für normale Badegäste bereits geschlossene Plärrerbad schlenderte, konnte jedenfalls sicher sein, wenigstens bis zu den Knien nasse Hosen zu bekommen. Was aber die stolzen Hundebesitzter, die den Abschluss der Badesaison mit ihren Vierbeinern zelebrierten, nicht im geringsten störte.