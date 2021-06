Augsburg

Benachteiligt beim Impfen? Augsburger Handwerk fordert zusätzliche Angebote

Plus In großen Augsburger Firmen beginnen Betriebsärzte mit dem Impfen von Mitarbeitern. Warum Bäcker, Metzger und Maler sich benachteiligt sehen.

Von Michael Hörmann

Das wirtschaftliche Leben kommt wieder in Fahrt. Die Arbeitslosigkeit in der Region Augsburg ist zurückgegangen. Ein weiterer Punkt: Die Zuversicht in den Unternehmen wächst, wie jüngst eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei heimischen Betrieben gezeigt hat. Positiv ist die Stimmung eigentlich auch im Handwerk. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der schwäbischen Handwerkskammer, sieht allerdings einen Nachteil für Bäcker, Metzger, Elektriker und Maler. Anders als in großen Betrieben, in denen Mitarbeiter seit dieser Woche auch von Betriebsärzten geimpft werden können, gehe dies in den meist kleinen Handwerksfirmen in dieser Form nicht. Wagner erneuert deshalb eine Forderung.

