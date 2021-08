Augsburg-Bergheim

vor 58 Min.

Wildschweine in Bergheim kommen Autofahrer ins Gehege

In Bergheim querte am Samstagabend eine ganze Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Ein Tier wurde mit der Stoßstange touchiert. Am Auto entstand rund 1500 Euro Sachschaden.

Eine tierische Begegnung mit unschönen Folgen hatte am Wochenende ein Autofahrer. Der 25-jährige Mann meldete sich am Samstag gegen 22.20 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass in Bergheim im Bereich "Zum Fuggerschloss" rund zehn Wildschweine die Fahrbahn in Richtung der dortigen Felder überquert hätten. Das letzte querende Wildschwein wurde von ihm mit der vorderen Stoßstange touchiert, lief aber dann weiter in Richtung Feld. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter umgehend. (bau)

