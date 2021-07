Berufsfeuerwehr Augsburg alarmiert: Mädchen klemmt im Holzstapel fest

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Augsburger Berufsfeuerwehr am späten Montagnachmittag. Ein Mädchen war auf einen Holzstapel geklettert und klemmte sich ein.

In eine missliche Lage ist ein Mädchen am späteren Montagnachmittag geraten. Der Teenager war in der Schillstraße auf Höhe der Sportanlage auf einen rund vier Meter hohen Holzstapel geklettert. Dabei klemmte sich das Mädchen ein Bein zwischen den Hölzern ein. Es konnte sich selbst nicht mehr befreien. Eine Freundin wählte gegen 17 Uhr den Notruf.

Einsatz für Augsburgs Feuerwehr: Mädchen steckt in Holzstapel fest

Die Berufsfeuerwehr konnte das Mädchen schnell befreien. Dabei wurde die Drehleiter mit der Krankentragen-Lagerung am Drehleiterkorb eingesetzt. Der Teenie wurde dem Notarzt übergeben und kam ins Krankenhaus. Bei dem Holzstapel handelte es sich um abgesägte Baumstämme, die nach Sturmschäden dort aufgeschichtet worden waren. (ina)