Augsburg

22.07.2021

Besondere Impf-Aktionen sollen die vierte Welle bremsen

Plus Augsburg stehe ganz am Anfang einer vierten Corona-Welle, sagt OB Eva Weber. Entscheidend sei auch das Wetter der nächsten Zeit. Beim Impfen will die Stadt neue Wege gehen.

Von Stefan Krog

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg bereitet sich auf eine vierte Corona-Welle vor. Man fange jetzt an, das Personal langsam wieder aufzustocken, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Sie stellte in der Stadtratssitzung am Donnerstag fest: "Die Werte gehen langsam wieder hoch, wir stehen ganz am Anfang einer vierten Welle." In den vergangenen Tagen pendelte der vom Robert-Koch-Institut berechnete Inzidenzwert für die Stadt zwischen 16 und 20, am Donnerstag lag er bei 20,2. Die Stadt setzt darauf, mit ungewöhnlichen Aktionen die Impfquote weiter zu erhöhen. Entscheidend dafür, was in den kommenden Wochen passiert, wird nach Einschätzung des städtischen Gesundheitsamtes aber auch das Wetter sein.

