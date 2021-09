Augsburg

vor 41 Min.

Betreiber sind verärgert: Öffnen Augsburgs Klubs und Discos im Oktober?

Ab Oktober sollen auch in Bayern wieder Clubs öffnen können. Doch dafür fehlen Augsburger Clubbetreibern noch einige wichtige Informationen.

Plus Augsburger Inhaber von Klubs und Diskotheken stehen in den Startlöchern. Aber mit den unklaren Angaben einer möglichen Öffnung im Oktober können sie nichts anfangen.

Von Miriam Zissler

Lange haben Klubbetreiber warten müssen, bis ihnen ein Öffnungszeitraum in Aussicht gestellt worden ist. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) kündigte dann an: Ab Oktober soll der Betrieb in bayerischen Klubs und Diskotheken wieder gestattet sein – mit der Besonderheit, dass hier für Ungeimpfte ein negativer PCR-Test nötig ist. Dennoch fällt die Freude sehr verhalten aus – viele Augsburger Inhaber von Klubs und Diskos wissen noch nicht, ob sie ihren Laden im Oktober wieder aufsperren werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen