Betrunkene Frau sucht an Tankstelle wahllos Streit

Tätliche Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Pfersee: Am Freitag gegen 2.30 Uhr suchte eine betrunkene 20-jährige Frau in der Holzbachstraße offenbar wahllos Streit.

Die 20-Jährige trat nach Angaben der Polizei zunächst mit dem Fuß mehrfach gegen einen abgestellten Pkw eines 19-Jährigen und beschädigte diesen nicht unerheblich. Neben mehreren verursachten Dellen brach aufgrund der Tritte sogar die Heckstoßstange. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Polizei stellt hohen Promillewert bei der Frau fest

Im weiteren Verlauf wurde die 20-Jährige dann auch gegen Personen handgreiflich und schlug einer 21-jährigen Kundin unvermittelt ins Gesicht. Nach ihren Angriffen flüchtete die Täterin. Die hinzugerufene Polizei nahm die Frau bei einer eingeleiteten Fahndung in der Nähe der Tankstelle fest. Ein Alkoholtest ergab bei der 20-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,86 Promille. Sie muss sich nun wegen mehrere Delikte verantworten. (möh)

