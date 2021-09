Augsburg

vor 59 Min.

Betrunkene Mutter lässt ihr Baby am Kö liegen - so geht es für die Familie weiter

Plus Die Polizei greift in Augsburg eine stark betrunkene 20-Jährige auf. Ihr Baby hatte sie am Königsplatz liegen lassen. Das passiert nun mit Mutter und Kind.

Von Michael Hörmann

Das Drama, das sich am Samstagabend in der Augsburger Innenstadt ereignet, hat viele Menschen erschüttert: Eine sturzbetrunkene Mutter konnte sich nicht mehr um ihr neun Monate altes Baby kümmern, die 20-Jährige hatte die Orientierung verloren. Zwei Passantinnen betreuten zunächst das Kleinkind. Die Polizei führte wenig später die Mutter zum Baby, danach kamen beide mit auf die Inspektion. Zwischenzeitlich hatte die Polizei auch den Vater erreicht. Er war aber ebenfalls so betrunken, dass er nicht eingreifen konnte. Das Baby kam in die Obhut einer Betreuungsstelle. Jetzt stellen sich Fragen: Was passiert mit dem kleinen Jungen in nächster Zeit? Was kommt auf das nicht verheiratete Paar zu, das nicht in Augsburg lebt? Wie reagieren Behörden auf den Vorfall?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen