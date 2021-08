Betrunkene im Verkehr: Polizei erwischt Radler mit 1,6 Promille

Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer sind von der Polizei erwischt worden. Das Verhalten eines Fahrradfahrers war dabei mehr als auffällig.

Verkehrskontrolle in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen am Freitag gegen 22.20 Uhr: Als die Beamten bei einem Audi-Fahrer Alkoholgeruch bemerkten, musste sich dieser einem Test unterziehen. Heraus kam, dass der 27-Jährige gut 0,7 Promille Alkohol intus hatte. Die Fahrt war für ihn beendet, ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Etwas offensichtlicher war der Trunkenheitszustand bei einem Fahrradfahrer am Freitag gegen 23.20 Uhr im Bereich der Neuburger Straße/Radetzkystraße in Lechhausen. Dort wartete der Radler an einer roten Ampel, als er unvermittelt umkippte und stürzte.

Beim Versuch aufzustehen, fiel der Mann laut Polizei ein zweites Mal hin. Die Beamten kontrollierten den 60-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Natürlich durfte der Mann nicht weiterradeln. Sein Fahrrad wurde vor Ort versperrt, er einer Blutentnahme durch einen Arzt unterzogen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schaden von 10.000 Euro nach Unfall im Hochfeld

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen ein Uhr im Bereich der Hochfeldstraße/Schertlinstraße im Hochfeld ereignet. Der Fahrer eines Opels hatte die Vorfahrt eines kreuzenden Kia missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 51-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beim Unfallverursacher selbst ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,4 Promille, berichtet die Polizei. Der 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Alkohol ermittelt. Am Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden des Unfalls beträgt rund 10.000 Euro. (ina)